'Yerli otomobil' CEO'su açıkladı: Motor Bosch'tan, batarya Çin'den, tasarım İtalya'dan...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, araçların fiyatlarına, ne kadar yerli olacağına ilişkin açıklamada bulundu. Ön sipariş toplanıyor haberlerine ilişkin de konuşan Karakaş, 'Henüz üretime 2.5 sene var ve prototip aşamasındayız. Hatta mühendislik testleri, güvenlik testleri henüz yapılmamış bir araç. Gerçek anlamda bir prototipin yapılması 2021’in ortasını bulur' dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'GERÇEK PROTOTİPİN YAPILMASI 2021'İN ORTASINI BULUR'

Karakaş, yoğun talebe rağmen Türkiye’nin Otomobili için henüz ön siparişin mümkün olmadığını açıklayarak, “Henüz üretime 2.5 sene var ve prototip aşamasındayız. Hatta mühendislik testleri, güvenlik testleri henüz yapılmamış bir araç. Gerçek anlamda bir prototipin yapılması 2021’in ortasını bulur" dedi.

BATARYA DIŞARIDAN GELECEK

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Karakaş, bataryayı nereden alacaklarına ilişkin “Kesin olan şu ki, 2022 yılında üretim başladığında batarya konusunda en son teknoloji ne ise biz onu kullanmak istiyoruz. Orta ve uzun vadede ise bu teknolojiyi nasıl Türkiye’ye getiririz diye uğraşıyoruz” dedi.

YÜZDE 51 YERLİ...

Önlerinde kısa bir süre olmasına rağmen mutlaka başarılı olacaklarını belirten Karakaş, "Hata yapma lüksümüz yok. Mutlaka başaracağız. Bunun için EDAC, Bosch ve Pininfarina gibi dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Bir yandan da bu ürünleri ülkemizde nasıl yerli hale getirebiliriz diye bakıyoruz” dedi. İlk etapta yüzde 51 yerli olacak Türkiye’nin Otomobili’nde, bu oranın üretimden sonraki iki yıl içerisinde yüzde 68’e çıkarılması hedefleniyor.

MOTOR BOSCH, BATARYA ÇİN, TASARIM İTALYA...

Karakaş'ın yerli otomobil için yabancı firmalarla yapılan görüşmelere ilişkin açıklaması şöyle:

Marka yaratmadan tasarıma kadar dünyanın en iyileri ile çalıştık. Doğuştan elektrikli yapabilen çok fazla şirket yok. O teknolojiyi edinmiş partnerlerle bu süreçte beraber çalışarak geliştirme yapıyoruz. Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra, İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık. Dünya çapında bu işi en iyi kim yapar diye bakıyoruz. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Teknolojiyi ülkemize getirip bunu Türkiye’den kiminle yapabiliriz ona bakıyoruz. Çok ciddi maliyet araştırmaları yaptık. Türkiye’de üretmek mi, başka bir yerde ürettirmek mi daha uygun maliyetli ona bakıyoruz. Partnerimizin karşısına oturunca neyin ne olduğunu biliyoruz. Ona göre pazarlık yapıyoruz. Ancak ne olursa olsun fikri mülkiyet hakkının bizde olmasını istiyoruz. Ona göre anlaşma yapıyoruz. Elektrikli güç ünitesi konusunda her türlü alternatifi düşündük. Lisans alalım bir şirketle geliştirelim, teknoloji partneri bulalım ya da hepsini kendi çabamızla üretelim şeklinde alternatiflerimiz vardı. Ancak bu yolu seçseydik 10 seneye ihtiyacımız vardı. Birden fazla teknolojik partnerle elektrikli güç ünitemizi geliştirelim fikri mülkiyet hakkı da biz de olsun dedik.

FİYAT AÇIKLAMASI

Hürriyet'te yer alan habere göre, üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan Gürcan Karakaş, bunun nedenini de şöyle açıkladı: “Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak.”

C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.