Yerleşim yerlerinde karantinalar sürüyor

Samsun ve Uşak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yerleşim yeri karantinaya alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Ovacık mahallesinin karantina altına alındığı duyuruldu. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği belirtildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde de bir köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gürlek köyünün karantina altına alındığı, karar gereğince 31.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatıldığı açıklandı.