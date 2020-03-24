Yerlerine kayyum atanan iki başkan hakkında karar

İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayyum atanan Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Belgin Diken’e ev hapsi verilirken, Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Kaya ise yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 13 Kasım 2019’da yerine kayyum atanarak görevden uzaklaştırılan ve 4 ay sonra “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alınan Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Belgin Diken, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan ve “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla suçlanan Diken, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, yurt dışına çıkma yasağıyla birlikte Diken’e soruşturma boyunca konutunu terk etmeme cezası verdi. Kararın ardında Diken’in, elektronik kelepçe takılarak polisler eşliğinde evine götürüleceği belirtildi.

Yerine kayyum atanarak “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alınan Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Kaya ise sevk edildiği adliyede savcılık tarafından adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Kaya’ya, partisinin adına katıldığı “HDP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri aday tanıtım programı, 2019 Newroz’u, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum ataması kararını protesto eylemleri, DTK il binasında 3 kişinin katıldığı basın açıklaması, açlık grevinde cezaevinde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in taziyesi ve HDP il binasındaki bir program ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar”ın suç olarak yöneltildiği belirtildi.

Hakimlikte ifadesi alınan Kaya, yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

