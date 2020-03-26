Yerine kayyum atanan HDP'li Batman Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Batman'da gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart'ta gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı'nca yerine kayyum atanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir ve 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Demir, gözaltına alındığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından "geçici tedbir" olarak görevinden uzaklaştırılmış, yerine kayyum olarak Batman Valisi Hulusi Şahin atanmıştı.

