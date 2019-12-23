Yerel seçimlerde 2 SP’linin öldürülmesiyle ilgili davada karar

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde 2 Saadet Partilinin AKP adayının yeğeni tarafından öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında 2 Saadet Partili’nin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanması hakkındaki davada, 4 sanık ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.S., Ö.S. ve A.S. ile tutuksuz sanık C.K., bulundukları farklı illerdeki ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklardan H.S., rahatsızlığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ö.S., Ö.S., A.S. ve H.S.'ye iki kişiyi öldürmek suçlarından ikişer kez müebbet, bir kişiyi yaralamaktan 1 yıl 2'şer ay hapis, tutuksuz sanık C.K.'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'ndeki ilkokulda 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sırasında çıkan kavgada Saadet Partili müşahit ve sandık görevlisi Hasan ve İlyas Aktaş silahla vurularak yaşamını yitirmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı. SP’den yapılan açıklamada “Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Açık oy kullandırılmak istenildiği ve bizim müşahitlerimizin itirazı sonucu çıkan olayda müşahitlerimiz silahla vurularak öldürülmüştür” denilmişti.

