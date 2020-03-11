Yeniden Refah Partisi'nde 'fıkra' istifası

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener istifa etti. Ener, istifa nedeninin partisinden bir il başkanının anlattığı 'müstehcen fıkra' olduğunu söyledi.

Fatih Erbakan’ın kurduğu ve genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı olan ve geçtiğimiz hafta istifa eden Avukat Mehmet Ener, istifa nedenini anlattı.

Ener, istifasında YRP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras’ın il başkanları toplantısında “müstehcen fıkralar anlatmasının ve kimse tarafından uyarılmamasının etkili olduğunu” söyledi.

Aras, istifa nedenine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partisinden neden istifa ettiğim bir haftadır sorulmaktadır. Öncelikle ben partiden istifa ettim, Milli Görüş davamdan ayrılmadım, Allah ayırmasın. Partiden neden ayrıldım: Bardağı taşıran damla HDP kongresine neden gittiğimizi vatandaşa anlatamıyoruz diyen Sakarya il başkanının istifa etmeye zorlanmasıdır. Şu anda da istifa etmiştir. Bunun yanında gafları ile meşhur olan, önce Erbakan hocamı FETÖ’nün ayağına gittiğini televizyon kanalında söyleyen, sonra il başkanları toplantısında müstehcen fıkra anlatan Kocaeli il başkanı, MKYK üyesi, genel başkan danışmanı, uyarılmayı bırakın bir bakıma ödüllendirilmiştir. Şimdi Milli Görüş siyaset anlayışına hangisi uygundur?”

“Önce ahlak ve maneviyat diyen bir Milli Görüşçünün neyi yapması gerekirse onu yaptım” diyen Ener, “İstifam bazılarınca fitne olarak nitelenmiş, genel merkez de fitne istifa etmemle doğacaktı. Aile yapısını yıkıyor diye İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkacaksın, sonra il başkanları toplantısındaki müstehcen fıkrayı anlatana bir şey yapmayacaksın" ifadesini kullandı.