Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cuma günü savcılığın daveti üzerine ifade vermeye gitmiş ve sonrasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Ağırel çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ağırel'in serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ağırel hakkında tutuklanması talebiyle yakalama kararı çıkarttı.

Ağırel, emniyetteki işlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ağırel hakkında tutuklama kararı verdi.

AYNI KARARDA HEM SERBEST BIRAKILDI HEM TUTUKLANDI

Bir diğer tarafan Gazeteci Murat Ağırel'in aynı kararda hem adli kontrol ile serbest bırakıldığı hem de tutuklandığı ortaya çıktı.