Yeni YSK üyeleri belli oldu

YSK'da 31 Mart seçimi öncesi görev süresi uzatılan isimler yarın kurula veda edecek. Yıllardır seçim şaibeleriyle anılan kuruma 6 yeni üye dahil olacak. Altı üyenin 4'ü yapılan seçimlerin ardından kesinleşti.

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak.

Bu isimlerin yerine, üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da bu nedenle bir süredir seçim yapılıyordu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak, YSK üyesi seçilmişti.

Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için oylamalara bu hafta devam edildi.

Hafta başında her iki kurumda yapılan oylamalar sonucunda ise yine sadece bir üye yeterli çoğunluğun oyuna ulaşarak, YSK Üyesi oldu. Yargıtay’da yapılan oylamada, 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün YSK üyesi seçildi.

Danıştay’da bugün yapılan oylamalar sonucunda ise iki üye daha YSK üyesi seçildi. 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ürker YSK’nın yeni üyesi oldu. Böylece 6 üyeden 4’ü belirlenmiş oldu.

Yargıtay ve Danıştay’da birer YSK üyesinin daha seçilmesi için süreç devam edecek. Danıştay Genel Kurulu’nda öğleden sonra, Yargıtay’da ise yarın seçim yapılacak.