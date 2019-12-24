Yeni yılda uçakta telefonu kapatmama ve sigara içmenin cezası belli oldu

Yeni yılda uçakta sigara içenler ve telefonunu kapatmayanlar için 2 bin 603 TL ceza uygulanacak. Uçaklara lazer tutanlara uygulanacak ceza ise 17 bin 161 TL'ye yükselecek.

Uçuş güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara kesilen idari para cezalarına zam geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, idari para cezalarını yeniden değerleme oranlarına göre düzenleniyor. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tebliğ uyarınca yeniden değerleme oranı gelecek yıl yüzde 22,58 olarak belirlendi. Buna göre yeni yılda cezalar şu şekilde olacak: Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara verilen 14 bin 163 TL'lik idari para cezası 17 bin 161 TL'ye yükselecek.

Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullananlara verilen 2 bin 124 TL'lik idari para cezası 2 bin 603 TL'ye yükselecek.

Uyarılara rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, uyarılmasına rağmen yerine oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, başka yolcularla ve kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibine ve yolculara hakaret eden, sözle tacizde bulunmaya devam eden, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyenlere verilen 2 bin 124 TL'lik idari para cezası 2 bin 603 TL'ye yükselecek. İLGİLİ HABER Erdoğan imzaladı: TV, radyo, video cihazı, cep telefonu ve uydu alıcılarından ücret alınacak