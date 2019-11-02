Yeni vergi düzenlemesi komisyondan geçti

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife göre, internet alanında reklam alanlar, müzik, video, oyun satışı Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi ve vergi oranı yüzde 7,5 olacak. Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinde 750 milyon avro az olanlar vergiden muaf olacak.

Teklifle gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Değerli konut vergisi adı altında, 5 milyon liranın üzerinde değeri olan konutlardan binde 3 ile yüzde 1 arasında vergi alınacak.

Spor hakemlerinin gelir vergisi muafiyeti kaldırılacak. Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Vergi artışı yeni sözleşmeler için geçerli olacak.

Ayrıca, araç kiralamada vergiden düşülen kısma limit getirilecek.