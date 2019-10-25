Yeni Şafak yazarı: İnsanların kendi aralarında şeriat kurallarını uygulamalarına engel yok

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, AKP'nin İslami kesimin ayaklarındaki prangaları çözdüğünü belirtirken, 'İnsanların kendi aralarında anlaşarak -ceza alanı hariç- birçok alanda ve ilişkide şeriat kurallarını uygulamalarına engel yoktur. Değişim için en önemli araç eğitim ve öğretim ise -ki, bence de öyledir- çocukların okul çağı öncesine ait okullardan üniversiteye kadar her kademede okul açmak, mevcut okullar içinden de amaca uygun olanlarını seçmek mümkündür' dedi.