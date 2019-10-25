Yeni Şafak yazarı: İnsanların kendi aralarında şeriat kurallarını uygulamalarına engel yok

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, 'Beklentilerde ölçülü olmak' başlıklı bugünkü yazısında AKP'nin İslami kesimin ayaklarındaki bağı çözdüğünü yazdı.
"Bundan önceki birçok iktidar döneminde İslâmî kesimin ayaklarında maddi ve manevi hareketlerini engelleyen bağlar, bukağılar, prangalar vardı. Bu iktidar bunları teker teker çözdü, şimdi iyi Müslümanlar olabilmek için maddi ve manevî neye ihtiyacımız var ise mevcuttur. İnsanların kendi aralarında anlaşarak -ceza alanı hariç- birçok alanda ve ilişkide şeriat kurallarını uygulamalarına da engel yoktur" diyen Karaman, "Değişim için en önemli araç eğitim ve öğretim ise -ki, bence de öyledir- çocukların okul çağı öncesine ait okullardan üniversiteye kadar her kademede okul açmak, mevcut okullar içinden de amaca uygun olanlarını seçmek mümkündür" ifadesini kullandı.