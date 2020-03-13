Yeni koronavirüse yakalanan iki yurttaşın sağlık durumu ve tedavi sürecini açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hastalığa yakalanan iki yurttaşın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs hastalarına destek tedavisi uygulandığını açıkladı.

“Bazı HIV ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz" diyen Kara, "Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Şu anda bu iki hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı. Bu bizim için bir avantaj” ifadesini kullandı.

'YAYMA İHTİMALİ YOK'

İlk vakayı tespit ettikleri zaman temas ettiği isimleri belirledilerini belirten Kara, "Bu virüs de o temaslılar arasında çıktı. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü bu kişilerle hastanın temaslı olduğunu bildiğimiz için bu kişileri karantina altına almıştık ve tek başlarına 14 gün boyunca izleme altında tuttuk. Bu olay da bu izleme süresi içerisinde gelişti. O bakımdan da bir başkasına bulaştırmış olması veya başkalarına yayma ihtimali yok” dedi.

'14 GÜN' TALEBİ

Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde arttığını ve virüsün sokakta dolaştığını söyleyen Kara, "Yani o bölgeden 14 gün içerisinde geldiyse bir vatandaşımızın potansiyel olarak virüsü almış olma ihtimali var. Bu noktada devletin yapacağı bir şey yok. Çünkü insanlarımızın kendinin bireysel tedbirler alabileceği bir döneme geçtik. O nedenle vatandaşlardan ricamız özellikle virüsü alma ihtimali olan bölgelerden geldiysek 14 gün evde kalmaya çalışalım ve evde kaldığımız sürede de mümkün olduğu kadar en az kişiyle temas edelim. Sayı ne kadar az olursa risk de o kadar az olacaktır. Hastalığın özellikle ölümcül riskinin yüksek olduğu 60 yaş ve üzerinde, şeker ve kalp hastalığı olan kişilerle mümkünse hiç görüşmeyelim. Çünkü hastalık genel anlamda gençlerde hafif bir şekilde geçiriliyor; ama yaşlı grubu insanlarda ise hastaneye yatırılıp, nefes alıp vermesi için oksijen maskesinin takılmasına gerek duyulacak kadar ağır geçirilebiliyor. Ve böyle durumda da ölümcül olabiliyor” ifadesini kullandı.

‘BAZI HIV VE SITMA İLAÇLARI VİRÜSÜ ZAYIFLATIYOR’

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Kara, hastalara uygulanan tedavi yöntemine ilişkin de şunları söyledi:

“Birinci olarak genel anlamda ‘destek tedavisi’ dediğimiz oksijen desteği, sıvı desteği ya da kalp ve akciğerlere makine desteği veriyoruz. Bunlar destek tedaviler. Virüsü ortadan kaldırmaya yönelikte direkt tedaviler üzerinde çalışılıyor. Fakat bugün için virüsü yakalayan, virüsü öldüren ya da durduran tedavi kesin olarak gösterilmiş değil. Ama bazı HIV ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz. Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bizim `Virüsü biraz öteleyelim, virüsü Türkiye´ye ne kadar geç sokarsak o kadar avantajdır´ dediğimiz nokta burasıydı. Biz böyle ilaçların olduğunu Çin´in deneyip deneyip birkaç ilacı ön plana çıkartmasıyla gördük ve böylece bu ilaçların böyle olduğunu görür görmez Bilim Kurulu olarak bakanlığa öneride bulunmuştuk. Bu ilaçlar satın alındı ve Türkiye'de hazır bulunuyor. Şu anda bu 2 hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı” diye konuştu.

‘HASTALARIN DURUMU ÇOK AĞIR DEĞİL’

Prof. Dr. Kara, hastaların durumuyla ilgili de “Hastaların durumlarının çok ağır olmadığını biliyorum. Ama ilerleyebilir ve ağırlaşabilir. Genç yaştalarsa ağırlaşmasını çok beklemiyoruz; fakat 55-60 yaşın üzerindeyse o zaman hastalık ağırlaşabilir. O bakımdan hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz” dedi.