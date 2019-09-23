'Yeni komplo süreci başlatıldı'

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında verilen yeniden tutuklama kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Yüksekdağ’ın avukatları 20 Eyül'de yeni bir komplo süreci başlatıldığını söyledi.

HDP'nin önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında “6-8 Ekim Kobane Olayları” gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Yüksekdağ’ın avukatları, soruşturma kapsamında yargılanan eş genel başkanlar hakkında Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tutuklu yargılanma kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, avukatların yazılı açıklaması şu şekilde: “20 Eylül günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim tarihlerinde yaşananlarla ilgili olarak 2014/146757 Sayılı soruşturma dosyası kapsamında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında apar topar bir tutuklama kararı alındı. Verilen tutuklama kararıyla tahliye edilmesi beklenen, Demirtaş’ın tahliyesinin önüne geçilmiş, Yüksekdağ hakkında ise 27 Eylül’de görülecek duruşmada tahliye kararı verilmesi ihtimaline karşı bir önlem alınmıştır.



‘APAR TOPAR KARAR VERME YOLU ARANMAKTA’



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve devamından Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği’nin sergilediği düşman ceza hukuku hamlesine Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi de Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı dosya kapsamında katkısını koymuştur. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Eylül günü müvekkilimiz Yüksekdağ henüz savunmaları tamamlamadan, usulü işlemlerin birçoğu henüz yerine getirilmeden iddia makamından mütalaasını sunmasını talep etmiştir. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin asıl amacı dosyayı bir an önce usule ve yasalara uymayı dahi dikkate almadan bitirmektir. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın bırakıldığı 27 Eylül tarihinden önce iddia makamının mütalaasını talep ederek dosyanın apar topar karar vermenin yollarını aramaktadır.



‘YENİ KOMPLO SÜRECİ’



27 Eylül günü görülecek duruşmada HDP önceki dönem eş başkanlarına karşı 20 Eylül günü başlatılan yeni komplo sürecine karşı mahkeme salonunda özgürlüklerini talep etmeye devam edeceğiz.”

