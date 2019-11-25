Yeni havalimanında cezalar avro: 100 bin avroya kadar ceza

İstanbul Havalimanı’nda ceza listesi avro ile oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı'nda cezaların avro olarak kesildiği ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın Ceza Miktarları Listesi'ne göre, kiracılara 100 Avro'dan 100 bin Avro'ya kadar cezalar kesilebiliyor.

Listede ilginç ceza uygulamalarının olması da ayrıca dikkat çekiyor. Kuş, yarasa vb. hayvanların görülerek bildirilmemesi, bariyerlerin düzensiz bırakılması, servis yoluna izinsiz giriş, araçların hızlı kullanılışı, kapıların ve atık kutularının açık bırakılması, yolcuyu rahatsız eden tavır sergilemek, yolcunun koluna girmek, rota dışında buggy kullanmak gibi cezalar havalimanındaki kiracıları oldukça zorluyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre havalimanı işletmecisinin uyguladığı cezalar 3 aşamadan oluşuyor. İlk uygulanan cezanın birinci tekrarında ceza tutarının 2 katı, ikinci tekrarında ise 4 kat ceza uygulanıyor. Özellikle atık konusunda işletmelerin tespit edilen hatalarının üçüncü kez tekrar edilmesi durumunda 100 bin Avro ceza uygulanacağı belirtiliyor. Normalde havaalanlarındaki işletmeleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) denetliyor. Ancak, İstanbul Havalimanı gibi bazı yap-işlet-devret havaalanlarında DHMİ yerine, işletmeci şirketler bu denetimleri gerçekleştiriyor. Bu durumda da kontrol ve cezaları şirketler kendileri belirliyor.

CİDDİ İDDİALAR VAR

Sözcü'nün konuştuğu bazı işletmeciler, yetkililerin sadece ceza kesmek için “resmen pusuya yattıklarını” iddia ettiler. Milyonlarca Avro'yu bulan kesilen cezalar nedeniyle bazı işletmelerin büyük zarar yaşadığı kaydedildi. Havalimanı işletmesinde maddi sıkıntılar yaşandığı ve cezalarla yeni finansman yaratıldığı da bir diğer iddia konusu oldu. Haberde ceza listesi ve iddialar ile ilgili İGA yetkililerine ulaşıldığı ancak şirketten herhangi bir geri dönüş yapılmadığı da belirtildi.