Yeni düzenleme geliyor: 70 bin mahkum cezasını evde çekecek

TBMM'ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.

Açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun belli bir süreyle cezalarını evde çekmelerine yönelik geçici uygulama getirilmesi planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, infaz düzenlemesine geçici madde olarak yürürlüğe girmesi planlanan uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.

Yasal düzenlemede bulunan, 75 yaş üstü, hamile ve hasta mahkumlara yönelik ev hapsi önerilerinin hayata geçirilmesiyle cezaevinden hızla çıkacak mahkum sayısının 100 bini bulması bekleniyor.

Bu hesaplama, normal infaz düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle tahliye olacaklarla daha artacak.

300 BİN HÜKÜMLÜNÜN 130 BİNİ TAHLİYE EDİLECEK

Yapılan hesaplamalara göre infaz indirimiyle ilk etapta 30-40 bin hükümlü serbest kalacak. Kademeli olarak toplamda 100-130 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Bu da halen 300 bin kişinin bulunduğu cezaevlerinin toplamda üçte iki oranında boşalması anlamına geliyor.

İnfaz düzenlemesinin bu hafta TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor.