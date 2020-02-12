Yeni Akit'in Selvi Kılıçdaroğlu'na ilişkin yalan haberine tazminat cezası

Akit gazetesi, Selvi Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yalan haberi nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu hakkında yapılan asılsız haber nedeniyle Akit gazetesinin, 5 bin lira tazminata mahkum edilmesi kararını haklı buldu.

Sözcü'nün haberine göre, Yüksek Mahkeme, “Söylentiye dayalı suç isnadı içeren haberler yaparak kişilerin itibarlarını zedelemek ifade özgürlüğü kapsamına girmez” dedi.

Haberde, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Selvi Kılıçdaroğlu'na 53 bin liralık gerdanlık hediye ettiği öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu da tazminat davası açmıştı.