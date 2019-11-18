'Yeliz' takma isimli AKP'li vekilden İstanbul açıklaması: Horolop şorolop...

TBMM'de 'Yeliz' ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'Stratejik bir şehir olan İstanbul'un millî bir zihniyetten alınıp 'horolop şorolop' bir zihniyete teslim edildi' dedi.

Yeliz takma ismiyle bilinen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı Biz10 TV’de katıldığı bir programda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşılaştırdı.

Çamlı, İstanbul’un "horolop şorolop" bir zihniyete teslim edildiğini savundu.

Çamlı, "Tayyip Erdoğan gençlik yıllarından sonra uzun yıllar İstanbul’da il başkanlığı yapmış. Ana kademede de temas etmiş, cenazeyi, düğüne gitmiş kız istemiş, dargınları barıştırmıştır. Her zaman işin içerisinde olmuş, tırnaklarıyla kazımış. 1970’li yılların ortasından beri bildiğim bir insan .Temas ettiği bir background’u var. Bu öyle mi? Pat diye önümüze atıldı. Belli nereden ve nasıl atıldığı. Stratejik bir şehir olan istanbul’un millî bir zihniyetten alınıp ‘horolop şorolop’ bir zihniyete teslim edildi. Ne demek bu horolop şorolop? Ben şimdi kalkıp bir ihanetle suçlamıyorum. Benim literatüre kazandırdığım bazı kelimeler var. Horolop şorolop adam günlük adam, derinliği olmayan, basit, kâr elde etmek için her şeyi yapan adam. Kim seni iteliyor? Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı tamam da sen şimdi kalkıp bunu Recep Tayyip Erdoğan’la kıyas edemezsin. 20 sene topraklar yoğrulmuş, o mânâda kıyas edemezsin” diye konuştu.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Periscope yayını yapan "@yelizadeley" isimli hesabın, AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.