Yedi yıl aradan sonra 19 Mayıs'a ilişkin dikkat çeken karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi 7 yıl sonra iptal etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na stadyum yasağı getiren düzenleme aradan geçen 7 yılın ardından Danıştay'a takıldı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 7 yıl sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan genelgeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasına ilişkin karar almıştı. 2016 yılında Danıştay 10. Dairesi 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışında il ve ilçelerde öğrencilerin de katıldığı stadyumlardaki gösterilerin fiilen sonlandırılmasını öngören yönetmeliği iptal etmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı. Danıştay'ın son kararıyla 2012 yılı öncesinde olduğu gibi 19 Mayıs törenleri stadyumlarda öğrencilerin hazırladığı tören gösterileri ile kutlanabilecek.