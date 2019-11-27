Yedi kentte toplam 48 gözaltı

Sabah saatlerinde Ankara, Antep, Urfa, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Adıyaman'da çok sayıda kişi gözaltına alındı.
ANKARA’DA 11 GÖZALTI
Ankara’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), İnsan Hakları Derneği (İHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) yönetici ve üyeleri 11 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da gözaltına alınanların isimleri şöyle: İHD Ankara Şube Eşbaşkanı Fatin Kanat, SES yöneticileri Fikret Çalağan ve Belkıs Yurtsever, HDP PM üyesi Bereket Kar, HDP üyesi Mazhar Yerlikaya, Şehriban Başak, Ethem Özgan, Sabahattin Karlı, Kemal Akalın, Berfum Çolak, Ziya Cebeci.
HDP’li eski Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu, gözaltına alındı.
Urfa'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek İrfan Erdem gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'DA HDP, DBP VE EĞİTİM SEN YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA
Diyarbakır'da DBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Tunç ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Songül Dağ Kapancı gözaltına alındı.
Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Hatice Efe ile DBP Bağlar ilçe yöneticisi Tahir Gül gözaltına alındı.
Batman'da ise merkez ve ilçelerinde 25 kişi ev baskınlarında gözaltına alındı. Gercüş ilçesinde DTK üyesi bir kişi gözaltına alındı.
Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesindeki baskınlarda HDP il yöneticisi Kazım Aslan, HDP Doğubayazıt ilçe yöneticileri Faruk Sevkan ve Okan Sekirden gözaltına alındı. Tarım Orkam-Sen Ağrı Şubesi Başkanı Hanifi Demir de Ağrı'da gözaltına alındı.