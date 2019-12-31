YDUS’ta usulsüzlük iddiası

Uzman doktorların girdiği Yan Dal Uzmanlık Sınavı'na giriş kriterlerini sağlamayan adayların girdiği iddia edildi.

22 Aralık 2019 tarihinde yapılan tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) başvurularında adaylardan şartlara uygunluklarını gösteren herhangi bir belge istenmediği iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, adaylar için sınav giriş şartlarından biri; devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya sınava giriş tarihinde bu sürenin bitimine 9 aydan kısa süre kalmış olmak.

İddialara göre, adaylardan belge istenmediği için, şartları sağlamayan birçok aday YDUS-2019 sınavına girdi.

Konuyla ilgili, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu kişilerin sınavı kazansalar bile atama sırasında istenecek belgeler ile tespit edileceğini savundu.

Atama sürecinde yapılacak tespitin geç olacağını kaydeden uzman doktorlar ise puanlama ve sıralama sonuçlarından önce tespitin yapılmasını, koşulları sağlamayan adayların sınavlarının iptal edilmelerini talep ediyor.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için sosyal medya üzerinden örgütlenen uzman doktorlar, #ydus2019 hashtagi ile mesaj yayınlayarak ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’nı problemi çözmeye davet etti.