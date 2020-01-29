Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisse devrine ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının hisse devrine ilişkin yapılan yazlı açıklamada, 'Bu hisse devri, 3.1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün satışı anlamına gelmemektedir' denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarına ilişkin hisse devrinin, 3.1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve köprünün satışı anlamına gelmediği belirtilerek, "Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir" denildi.

Görevli şirketin yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar KGM'ye yapılan resmi bir başvurusu bulunmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devriyle yeni ortaklık yapısının yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, 3.1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün satışı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle, 'Uygulama Sözleşmesi'nde açıklandığı üzere otoyol kesiminin sözleşmeye uygun olarak işletme hakkına sahip görevli şirketin yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir.

Hisse satışıyla ülkemize yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kaynak girişi sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tutar, Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir projeye bir defada sağlanan en büyük finansal kaynaklardan biri olup, bu hisse talebi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM'ye devredilecektir."