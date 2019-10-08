Yavaş: FETÖ uzmanı diye kendine kart çıkarıp işe gelmiyor, 10 bin lira maaş alan çaycı var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işten çıkardığı isimlerden birinin kendisine 'FETÖ uzmanı' diye kart çıkardığını ve bu nedenle işe gelmediğini açıklarken, 'İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor' dedi.

AKP’li meclis üyelerinin belediyede yaşanan işten çıkarmalara ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir” dedi.

'FETÖ UZMANI KARTI'

İşten çıkartılanların çıkarılma gerekçesine ilişkin örnek veren Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi.

MAAŞ DÜZENLEMESİ

Maaş düzenlemesine ilişkin de açıklamada bulunan Yavaş, “İlkokul mezunu, ağır vasıta şoförü 4 bin 800 liraya istihdam ediliyor. İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi.

AKP’li Meclis üyesinin “Zaman içerisinde maaşlarda artış olabilir. 10 yıllık personeller var” demesi üzerine Yavaş “O zaman 10 yıllık bütün çaycıların 10 bin lira maaş alması gerekir. Yok böyle bir şey” dedi.