Yaşar Kızıl'ın enkaz altında kaldığı 3 gün sonra fark edildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde oturan tapu kadastro müdürlüğünden emekli Yaşar Kızıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Komşuları, evin çöktüğünü, Kızıl'ın da enkazın altında kaldığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 77 yaşındaki Kızıl'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından Kızıl'ın cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.