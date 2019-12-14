Yasaklanan Rakı Festivali için polis bugün alkollü mekanların bulunduğu yerlerde olağan üstü önlemler aldı

Adana Valiliği tarafından yasaklanan Rakı Festivali için kolluk kuvvetleri olağan üstü güvenlik önlemleri aldı. Alkollü mekanların önüne polis ekipleri konuşlandırıldı. Yasağı Bakan Süleyman Soylu'nun 'Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir' diyerek savunmuştu.

soL - Haber Merkezi