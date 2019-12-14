Yasaklanan Rakı Festivali için polis alkollü mekanların bulunduğu yerlerde olağan üstü önlemler aldı

Adana'da gün içerisinde alkollü mekanları gezen emniyet güçleri, hizmetlerinde olağanın dışına çıkıp festival havasında bir eğlence programı düzenlenmemesine dair işletme sahiplerinden imza alındı. Ayrıca alınan imzaya rağmen talimata uyulmaması durumunda büyük miktarda para cezası kesileceğine dair tehditlerde bulunuldu. Festivalin yapıldığı Büyük Saat civarı polis bariyerleri ile kapatıldı. Yine içkili mekanların olduğu Şinasi Efendi Caddesinde polislerle doldu.
Adana Valiliği, festival karşıtı önlemler kapsamında TOMA'ları da alana çıkarttı.
Yasağı savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir" sözlerini kullanması yasağın keyfi olduğunu akıllara getirdi.