Yargıtay'dan Ahmet Yener YSK üyesi seçildi

YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 kurul üyesinin görev süreleri dolarken yerlerine belirlenecek üyeler için Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapıldı. Yargıtay Genel Kurulunca yapılan seçimin ilk turunda Ahmet Yener YSK üyeliğine seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile beş üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan seçimlerin ilk turları tamamlandı.

Yargıtay ve Danıştay’dan üçer üye belirlenmesi için bugün seçim yapıldı.

Yargıtay Genel Kurulunca yapılan seçimin ilk turunda, adaylardan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamazken, Yargıtay’daki seçimler salı gününe bırakıldı.

DANIŞTAY'DA SEÇİME GELECEK HAFTA DEVAM EDİLECEK

Danıştay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Danıştay’daki seçime de gelecek hafta devam edilecek.

YSK’de 23 Ocak'ta görev süreleri dolacak olan isimler şöyle: