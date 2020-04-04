Yargıtay’da iki üyede koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs pandemisine karşın başkanlık seçimlerini yapan Yargıtay’da iki üyede yeni koronavirüs tespit edildi. Hastanede tedavi altında olan bir üyenin, 24 Mart’ta yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminde oy kullandığı ve toplu fotoğrafta yer aldığı ortaya çıktı.

Yargıtay’da koronavirüs salgınına karşın yapılan başkanlık seçiminden 1 hafta sonra, kritik bir ceza dairesinde görev yapan bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay’da bu olayın rahatsızlığı devam ederken, bu kez de yeni bir vaka haberi geldi.

Seçim günü oy kullanmaya giden ve seçim sonrasında verilen toplu fotoğrafta da yer alan bir ceza dairesi üyesi, seçimden 2 gün sonra Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bu nedenle seçim günü oy kullanmaya giden ve toplu fotoğrafta yer alan üyeler arasında endişe arttı.

Yargıtay'da 24 Mart tarihinde, İsmail Rüştü Cirit’in emekliye ayrılması nedeniyle boşalan başkanlık koltuğu için salgına rağmen seçim yapılmıştı.