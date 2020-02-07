Yargıtay Kara Harp Okulu davasında verilen cezaları onadı

Yargıtay, 'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na giderek darbecilere destek verdikleri iddiasıyla yargılanan 63 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay Başkanlığına giderek darbeye destek verdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan 4'üne verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 59'una verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 156 eski Kara Harp Okulu öğrencisi ile 8 rütbeli asker olmak üzere 164 sanık yargılanmış, sanıklardan 4'üne "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı suçtan 60 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise beraatına hükmetmişti.