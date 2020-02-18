Yargıtay Başsavcılığı'ndan Kenan Evren'in rütbe ve mal varlığına ilişkin karara bozma talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ölümleri sonrası yargılandıkları 12 Eylül davasıyla ilgili 'düşme kararı'nın onanmasını isterken, iki sanığın rütbelerinin sökülmesine ve mirasçılarına kalan mal varlıklarına el konulmasına yer olmadığına ilişkin kararın ise bozulmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül askeri darbesinin sorumluları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında ölümleri sonrası “düşme kararı” verilen davaya ilişkin tebliğname hazırladı. Düşme kararının onamasını isteyen Başsavcılık, iki sanığın “rütbelerinin sökülmesine ve mirasçılarına kalan mal varlıklarına el konulmasına yer olmadığına” ilişkin kararın ise bozulmasını talep etti. Bu karar nedeniyle, sanıkların general rütbelerinden kaynaklanan hak ve menfaatlerinin, mirasçıları tarafından kullanılması imkanının ortaya çıktığı kaydedilen tebliğnamede, bu durumun yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Yargıtay’ın daha önceki bozma kararından sonra 12 Eylül askeri darbesi sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmüştü. Davanın Nisan 2019’daki son duruşmasında mahkeme, Evren ve Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının “ölüm nedeniyle” ortadan kaldırılmasına, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulmasına yer olmadığına karar vermişti. Mahkemenin bu kararı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM avukatlarının yanı sıra darbe mağduru müştekiler tarafından temyiz edilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak tebliğnamesini hazırladı. Sanıklar hakkındaki davanın ölüm nedeniyle düşmesine ilişkin kararın, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle onanması talep edilen tebliğnamede, davaya ilişkin ilk bozma kararından önce sanıklar hakkında “müebbet hapis, TSK’dan çıkarma ve rütbelerinin sökülmesi” kararı verildiği anımsatıldı.

MİRASÇILARI YARARLANABİLİR

Bozma kararı sonrasında ise “rütbelerinin sökülmesine ve mal varlıklarına el konulmasına yer olmadığına” ilişkin karar verildiği vurgulanan tebliğnamede, bu karar nedeniyle sanıklar hakkında TSK’dan çıkarma cezasının tatbik edilemediği anlatıldı. Kararda, “Dolayısıyla sanıkların general rütbesinin verdiği hak ve yetkileri, mirasçıları eliyle kullanılma imkanı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise zamanaşımı ve ölüme rağmen devam eden müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünden davaya devam edilmesini öngören yasal düzenleme ile ilk bozma ilamının öz ve ruhuna aykırı olacaktır” denildi.

MİRASÇILARI ARAŞTIRILSIN

Tebliğnamede, sanıkların yasal mirasçılarının bu hak ve yetkilerden faydalanıp faydalanmadığının tespit edilmesinden sonra rütbe ve mal varlıklarına ilişkin bir karar verilmesi gerektiği kaydedilerek, yerel mahkeme kararının bozulması istendi. Tebliğnamede, mahkemenin eksik inceleme netecisinde yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile hüküm kurduğu kaydedildi.

Temyiz incelemesi Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından yapılacak.