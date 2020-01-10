Yargıda yeni uygulama başladı: Cezası yarıya düştü

Bolu'da alkollü araç kullanırken yakalanan Y.A., suçunu kabul ederek seri muhakeme usulüyle yargılanmak istedi. 2 saat 20 dakika süren yargılama sonrası Y.A.'ya verilen ceza yarı yarıya düştü.

Bolu’da 2.23 promil alkollü araç kullanırken yakalanan Y.A., 1 Ocak’ta yürürlüğe giren seri muhakeme usulüyle yargılandı. Y.A.’nın ‘alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan yargılandığı dava, iki saat 20 dakikada sonuçlandı.

Y.A.’ya verilen yedi ay hapis cezası, seri muhakeme usulünü kabul ettiği için yarı oranda düşürülerek üç ay 15 gün hapis cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

SERİ MUHAKEME ( YARGILAMA) USULÜ NEDİR?

31 Aralık 2019 tarihinde konu ile ilgili Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınlandı. Ondan önce de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandı. Bu genelgede Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yeteri kadar Cumhuriyet savcısının görev yapacağı Seri Muhakeme Usulü bürolarının kurulacağı belirtilmişti.

Savcıların şüpheliler ile pazarlığa oturmasını sağlayacak sistem 1 Ocak'ta devreye girdi. Seri yargılama usulü yada resmi adı ile "Seri Muhakeme Usulü" ile soruşturma savcıları, soruşturma aşamasında şüphelilere alması muhtemel cezanın yarısını önerebilecekler.

Seri Muhakeme Usulü Kanunu kapsamına Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, "Parada sahtecilik", "Gürültüye sebebiyet verme", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Hakkı olmayan yere tecavüz", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak", "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" gibi suçların da aralarında bulunduğu 13 suç giriyor.