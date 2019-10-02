'Yargı Reformu'ndan KDV indirimi çıktı: İlk kutlamayı Saray'a biat eden TBB Başkanı Feyzioğlu yaptı

Türkiye Barolar Birliği avukatlara yargı paketi 'müjdesi' maili göndererek, 'Reform Belgesi'nde de yer alan KDV indirimi yürürlüğe girmiştir' bilgilendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nden meslektaşlarına Yargı paketi 'kutlama' bilgilendirmesi gönderildi. Bilgilendirmede, belirli avukatlık hizmetlerinde "KDV % 18'den % 8'e indirilmiştir" denildi.

Barolar Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Meslektaşlarımız;

Yargı Reformu çalışmaları sırasında gündeme getirip fikri takibini yaptığımız, Reform Belgesi'nde de yer alan KDV indirimi yürürlüğe girmiştir.

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri ile bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk ve bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilecek avukatlık hizmetlerinde KDV % 18'den % 8'e indirilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Saygılarımızla

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı