Yargı Reformu Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor!

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, '39 maddelik Yargı Reformu Paketi'ni bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz' dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş Yeni Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş, Muhalefet partilerinin hazırladıkları paketle ilgili ciddi eleştirilerinin olmadığını öne sürdü.

"Yargı strateji paketinin ilk belgesini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" diyen Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

"İfade özgürlüğüne temas eden suçlara yargıtay yolunu açıyoruz. Gene internette bazı sitelerin kısıtlanmasıyla ilgili uygulamalar vardı. Sitenin tamamına yönelik değil, içeriğe ilişkin kısıtlamalar gelecek. Sitenin tamamının kapatılmasını önüne geçeceğiz. Seri mahkeme usulü, Cumhuriyet Savcısı ile şüphelinin anlaşması demektir. Basit yargılama usulü; belli suçlarda hukuk sistemine getirilmiş olacak.

'UZUN TUTUKLULUK SÜRELERİYLE CEZALANDIRMA YÖNTEMİ SONA ERECEK'

"Uzun tutukluluk sürelerini de cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz, bu süre içinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme getiriyoruz."

'TOPLUMUN' İHTİYAÇLARINA GÖRE DÜZENLEME

AKP'li Muş, teklif vermeden önce muhalefet partilerini dinlediklerini, "olabildiğince toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme" hazırladıklarını öne sürdü..

Muş aynı açıklamada 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verileceğini de söyledi..

HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVI

Muş paketle ilgili açıklamasında "bundan sonra hukuk fakültelerinden mezun olanlar sınava girecek. En az 70 puan aldıktan sonra hakim, savcı, noter gibi meslekleri yapabilecekler" diye konuştu.