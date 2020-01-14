Yarasaların üreme bölgesine dinamit patlatılarak kalker ocağı kurulacak

Kırklareli’nin Vize ilçesine kalker ocağı kurulması için harekete geçildi. Yarasaların üreme alanı olan, tarım ve orman arazileri içinde yer alan bölgede kalker madeni, dinamit patlatılarak elde edilecek.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde kalker ocağı yapılacağı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan ÇED başvurusunda dinamit patlatılarak elde edileceği belirtilen kalker madeninin çıkarılacağı ocağın, tarım ve orman alanları sınırları içerisinde kurulması planlandı.

Ayrıca, ocağın kurulacağı alanın 50 metre yakınında da 9 yarasa türüne ev sahipliği yapan Ocak ve Bağlar mağaraları bulunuyor. Yarasa popülasyonu açısından son derece büyük önem taşıyan ve koruma altında olan bu mağaralar, yarasalar tarafından hem üreme hem de kışlama için kullanılıyor. Yine, bölgedeki en önemli yeraltı habitatlarından birisi olan Bağlar Mağarası, Türkiye’de ilk kez kayıtlara düşen yarasa türlerine ev sahipliği yapıyor.

Konuyu Meclis'e taşıyarak soru önergesi veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. ÇED raporunda mağaralardan söz edilmediğini, yeterli araştırma yapılmadığını belirten Kenanoğlu'nun sorularına cevap veren Kurum, rapora ilişkin henüz bir inceleme yapılmadığı açıklamış oldu.

Kurum'un cevabında, "ÇED raporunun hazırlanıp Bakanlığımıza sunulmasından sonra, ÇED süreci içinde Bakanlığımızca oluşturulan İnceleme- Değerleme komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile birlikte detaylı inceleme ve gerekli değerlendirme yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığımızca oluşturulan İnceleme- Değerleme komisyon üyesi olup, ÇED süreci içinde görüşleri alınacaktır" denildi.