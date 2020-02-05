Yapı Kredi'de yeniden toplu işten çıkarma iddiası!

Geçtiğimiz yıl 75. yıl kutmaları sırasında çok sayıda işçiyi işten çıkaran Yapı Kredi'nin yeni bir işten çıkarma hamlesine hazırlandığı belirtiliyor.

Koç’un amiral gemilerinden Yapı Kredi Bankası’nda yeni bir toplu işten çıkarma hazırlığı yapıldığı iddiaları çalışanlar arasında yoğunlaşmış ve tedirginliği arttırmış durumda.

2019 sonunda genel müdürlüklerdeki operasyon bölümlerinden toplu olarak atılan emekçiler için “makineleşme ve değişen müşteri davranışlarını” bahane eden banka patronunun şimdiki bahanesinin İtalyan UniCredit Bankası’nın Türkiye’den çekilmesi ve ortaklığın son bulması olacağı iddia ediliyor.

Banka ve Finans Emekçileri Komitesinde örgütlenen emekçilerin verdiği bilgiye göre, İzmir Operasyon ve Çağrı Merkezi ve Gebze’deki Bankacılık Üssü’nde başlayan toplu işten çıkarmaların Şubat ayında yine çağrı merkezi ve operasyon bölümleri ağırlıklı olmak üzere devam edeceği konuşuluyor. Yüzlerle ifade edilen sayıda emekçinin işine son verilme hazırlığı yapıldığı söylentisi pek çok banka emekçisine ulaşmış ve tedirgin etmiş durumda.

Eylül ayında yapılan işten çıkarma sırasında binalar güvenliklerle sarılmış, “acil durumlar için ambulans desteğiyle” yüzlerce emekçi kapı önüne konulmuştu. Bu durum onlarca şubede iş yavaşlatma eylemiyle protesto edilmişti. Toplu işten çıkarmanın yapıldığı bankada Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Yapı Kredi Bankası’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan “başarısız mı oldunuz, üstünüzü silkeleyip ayağa kalkmak sizin elinizde” mesajı çalışanlar arasında büyük tepki toplamıştı.

Banka ve Finans Emekçileri Komitesi patronun hazırlıklarına karşı henüz işten atılmayan bütün Yapı Kredi emekçilerini hukuki haklarını savunmak, ortak eyleme geçmek ve dayanışmak için Patronların Ensesindeyiz ağıyla iletişime geçmeye, örgütlenmeye davet etti.