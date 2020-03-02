'Yansın Suriye, yıkılsın İdlib' dediler, Suriyeli sanıp iki Türk vatandaşını dövdüler

Ankara Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda İdlib'de hayatını kaybeden askerler için bir anma programı düzenlendi.
Anmanın ardından bir grup "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Yansın Suriye yıkılsın İdlib" ve “Suriyeli istemiyoruz” sloganlarıyla Turan Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti.
Polatlı Haber Ajansı'nın haberine göre, bu sırada gruptan bazılarının Yenimahalle’ye doğru koştuğu görüldü. Suriyeli sığınmacıların bulunduğu Yavuz Selim Caddesi üzerine gelen grup, Suriyeli sandıkları 2 Türk vatandaşını dövmeye başladı. Polisin gelmesiyle kaçmaya başlayan grup daha sonra Yenimahalle’de yakaladıkları 2 Suriyeliyi darp etti.
Olayda yaralanan 4 kişi gelen ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.