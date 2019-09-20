Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin 'uçamaz' dediği yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri uçuşu yapmasının ardından apar topar festival alanından götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "uçamaz" dediği Türk Hava Kurumu (THK) filosundaki yangın söndürme uçaklarının İstanbul’daki Teknofest'te gösteri uçuşu yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından CL-215 tipi yangın söndürme uçakları Teknofest’ten çıkarıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarının temsili olarak yangın söndürdüğü ve denizden 5,5 ton su alıp, pist kenarında belirlenen alana suyu boşalttığı gösteri uçuşunun görüntüleri “Hani uçamaz dediğiniz uçaklar nasıl oluyor da uçuyor” sorusunu gündeme getirdi. Tepkilerin ardından THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçakları apar topar Teknofest’ten çıkarıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiği Teknofest 22 Eylül’e kadar devam edecek. Bu uçakların da festivalin bitimine kadar sergilenmesi bekleniyordu. Teknofest’e gelen yurttaşlar, uçakların çalışıyor olması nedeniyle Bakan Pakdemirli’ye tepki gösterdi. Tepkilerin ardından yangın söndürme uçakları uçak çekerlerle tek tek festival alanından götürüldü. THK’nin Teknofest’te bulunan standı duruyor ancak yangın söndürme uçakları gelen tepkiler üzerine Ankara’ya uçuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli orman yangınlarına müdahalede THK'ye ait yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına yönelik eleştiriler üzerine bu uçakların uçamaz durumda olduğunu iddia etmişti.

