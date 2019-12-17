Yandaşların korkusu: 'AKP giderse hepimizi tutuklarlar, zaten korkağız...'

Cem Küçük ve Mehmet Metiner, Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit programında AKP'nin iktidardan gitmesi durumunda neler yaşayacaklarını konuştular.

Cem Küçük, Ali Babacan'ın kuracağı partinin iktidara gelmesi halinde aralarında kendisinin de bulunduğu Mehmet Metiner, Melih Gökçek isimlerin tutuklanacağını söyledi.

Siyasetteki yeni yapılanmalarla ilgili konuşan Cem Küçük, 2023'teki seçimlerde, cumhurbaşkanının ikinci tura kalabileceğini söyledi. Küçük, Ali Babacan'ın kuracağı partinin iktidara gelmesi halinde seri tutuklamaların başlayacağını da ileri sürdü.

Cem Küçük ve Mehmet Metiner, Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit programında Latif Şimşek'in sorularını cevapladı.

Cem Küçük, AKP'nin gitmesi durumunda neler yaşayabileceklerini açıkladı.

İşte Cem Küçük'ün o sözleri:

Mesala Ali Babacan ya da herhangi biri Erdoğan karşıtı biri seçildi. Bir kere şunu söyleyeyim. İnsanlar abartıyor diyebilir ama biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama başlar. İşte bu elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma var ya onları yaparlar. Şirketleri alırlar. FETÖ ile uğraşanların kellelerini alırlar. KHK hemen çıkar. Mağdurlar tamam ama diğer mağdur olmayanlarda çıkar. İçeride FETÖ'cü kalmaz. Askerleri hemen çıkaramazlar ama çoğunu çıkarırlar. O zaman uluslararası kamuoyunu da yanına alacak. Avrupa'yı yanına aldın mı istediği kanunu çıkartır mısın çıkartırsın. Tutukladılar Mehmet Metiner'i Avrupa itiraz mı edecek?

Latif Şimşek: Yani Cumhurbaşkanı'nı da mı yargılarlar?

Cem Küçük: Yok ona cesaret edemeyebilirler ama etrafına gelirler. Harç karmayı yaşınızdan dolayı daha iyi bilirsiniz. Harç kararken önce suyun içine çevreyi atarlar. Orta en son gelir.

Mehmet Metiner: Yani ilk telef olacak biziz yine.

Cem Küçük: Melih Gökçek'i tutuklanmaktan kim kurtarır? Mehmet Metiner'i Şamil Tayyar'ı tutuklanmaktan kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır? Seni beni tutukladıkları zaman Avrupa Birliği açıklama mı yapacak?

Mehmet Metiner: Korkutma bizi değil mi latif? (gülüyor) Zaten yeterince korkağız bir de bu lafları...

Cem Küçük: Başka bir şey daha! Diyelim ki FETÖ'cüler, PKK'lılar ve sözde bazı muhalifler Avrupa'ya kaçıyor. Bir gün de oturum alıyor hepsi çalışıyor bak. Diyelim ki bir şey oldu. Sen gittin ben gittim Londra'ya. Ben İngilizce biliyorum gittim diyelim. İki günde iade ederler. Abdulhamit'in başına gelenlere iyi bakmak lazım.