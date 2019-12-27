Yandaş sunucu Erkan Tan zengin olmanın yolunu bulmuş!

Programlarında muhalif isimlere yönelik hakaretleriyle tanınan A Haber sunucusu Erkan Tan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tam 18 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, 'uzlaşma' aşamasında ise bu isimlerden 3 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, tanınmış bir televizyon sunucusunun sosyal medya hesaplarına mesaj gönderen 18 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve bu işi kazanç kapısına çevirdiğini, "uzlaşma" aşamasında suç duyurusunda bulunduğu isimlerden 3 bin lira talep ettiğini yazmıştı.

Ataklı bu ismin kim olduğunu açıklamazken, Onur Dalar, söz konusu ismin Erkan Tan olduğunu duyurdu.

Dalar, "Can Ataklı yazmıştı, isim vermemişti. Ben ismi araştırdım, buldum. Kendisine edilen hakaretlerden para kazanmak için avukat ordusu tutan ve uzlaşma aşamasında avukatları aracılığı ile insanlardan 3 bin tl talep eden kişi A HABER sunucusu Erkan Tan" derken, "Bugün bir uzlaşmacı ile konuştum. Sadece kendisinde 7 tane Erkan Tan dosyası olduğunu söyledi. Toplamda 20 bin dosya olduğu tahmin ediliyor. Erkan Tan'ın avukat ordusu Ankara'da. Erkan Tan yediği küfürleri ranta çevirecek bir piyasa kurmuş. Bence 'gazetecilik' yapmasından iyi" ifadesini kullandı.