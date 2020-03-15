Yandaş sendikacı 7 ay sonra gazi sayıldı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hastaneye dilekçe vererek 'gazilik' unvanı alan Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu’ya, törenle 'gazilik beratı' verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hastaneye dilekçe vererek “gazilik” unvanı alan Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu’ya, törenle “gazilik beratı” verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Dolu’ya düzenlenen törene, dönemin bazı AKP milletvekillerinin de katıldığı belirlendi. Öte yandan Arslan’ın, sendika başkanı olarak “gazilik beratı” verme yetkisi bulunmuyor.

Cumhuriyet'ten SenaYaşar'ın haberine göre Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç İş Sendikası Başkanı Tuncay Dolu, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, “kurşun yediğini ve sabaha kadar hastanede tedavi gördüğünü” iddia etmiş, “gazilik” için talebi olmadığını, “Allah’a şükür devletten ne unvan talebimiz ne de tek kuruş menfaatımız oldu” diye açıklamıştı.

Ancak habere göre Dolu’nun hastane raporu, bu sözleri yalanlamış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 7 ay sonra “gazilik” raporu aldığı ortaya çıkmıştı. Raporda, “Hasta Tuncay Dolu’nun 21. 02.2017 tarihli dilekçesine istinaden, dosya bilgileri incelenerek kişi beyanı ile olaylar neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaralandığı ve gazi olduğu hususunda kanaat hasıl olmuştur. İşbu belge kişinin isteği üzerine düzenlenmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca hastanenin acil kayıtlarında, Dolu’ya yalnızca “tetanos aşısı” yapılmış olması da dikkat çekmişti.

Gazilere, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı, ancak Cumhurbaşkanlığı onayıyla valilikler tarafından takdim edilebiliyor.