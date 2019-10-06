Yandaş patron Mehmet Cengiz'in aldığı koruda usulsüz inşaat

Üsküdar’da 2014’te şüpheli bir yangınla kül olan ve yandaş patron Mehmet Cengiz aldıktan sonra imar yasağı kaldırılarak restore edileceği açıklanan Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda, usulsüzlük yapıldığı ve kayıtlı olmayan binalar inşa edildiği söyleniyor.

İstanbul Üsküdar’da 2014’te şüpheli bir yangınla kül olan ve yandaş patron Mehmet Cengiz aldıktan sonra imar yasağı kaldırılarak restore edileceği açıklanan Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda, kayıtlı olmayan bina inşaatları yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Cengiz’in aldığı korunun bir bölümünü SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’a sattığı, koruda Hüseyin Avni Paşa Köşkü dışında 3 yapı için daha onay alındığı belirlendi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, yandaş patron Mehmet Cengiz’in aldığı Fethi Paşa Korusu’nun bitişiğindeki Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda, dikkat çeken inşaatlar yapılıyor. Kayıtlara göre, bir kısmı SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’ın üzerine geçmiş görünen koruda, Hüseyin Avni Paşa Köşkü dışında 3 yapı için daha onay alınmış durumda. Köşkün yakınındaki arazide bir dönem Halide Edip Adıvar’ın da yaşadığı ve sonradan yıkılan bir köşk de yeniden yapılıyor. Bu yapının, Çelik’in üzerine olduğu belirtiliyor. Tapu kaydında 31 bin 168 metrekare görünen bu alanda iki köşk yer alıyor.

Koruda iki köşkün yanı sıra üçüncü bir yapının inşaatı da hızla devam ediyor. Bu üçüncü yapının Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşkün müştemilatı olduğu iddia ediliyor. Bu müştemilat da Çelik’in damadı Fatih Kıvanç üzerine görünüyor.

Sultantepe Mahallesi muhtarı Gönül Uzun ve bölgede yaşayan mimar Aysel Can Ekşi’nin de aralarında bulunduğu bir grup koruda incelemelerde bulundu. Grubun tespitlerine göre müştemilat dışında bir binaya daha onay alındı. Koru, Hüseyin Avni Paşa köşkü, Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşk ve onun müştemilatı adı altında yapılan binanın dışında dördüncü bir bina daha yapılacak.

'HUKUKSUZ İNŞAAT YAPILIYOR'

Mahalle sakinleri, incelemelerinin ardından İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazdı. Söz konusu alanda en fazla iki binanın kayıtlı olduğu belirtilen dilekçede, diğer binaların hukuksuz olduğu vurgulandı. Ayrıca, kurula birtakım eski fotoğraflar sunuldu. Dilekçede, sunulan fotoğraflar örnek gösterilerek “Hiçbir zaman mevcut olmayan binalar, sanki eski tarihlerde varmış gibi inşa ediliyor, hukusuz inşaat yapılıyor. Buna göre anılan alanda, bir adet üç katlı bina ve bir adet tek katlı müştemilat olması gerekirken cephesi 37 metre olan bir adet bina inşaatına daha başlanmıştır” denildi.

Dilekçede, daha önce bölgede hiç olmayan ancak onaylı projede görünen dördüncü bir binanın tespit edildiğine dikkat çekilerek bu binanın da yapıma hazır olduğu belirtildi. Bölge sakinleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne de başvurarak “hukuka aykırı inşaatın derhal durdurulmasını” istedi.

'USULSÜZLÜK, ARAZİDE TALAN TESPİT ETTİK'

Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, “Bu koruyu '0' liraya alan Cengiz, yıllar önce bir kısmını SİNPAŞ’ın sahibi Avni Çelik’e satmış. Çelik ve damadı da buraya üç bina yapmak için onay almış. Ancak tapuda iki bina görünüyor. Biri Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşk diğeri de tek katlı bir müştemilat ama bunun yerine ev gibi üç katlı bir bina yapılıyor. Daha yapımına başlanmayan ama projede görünen bir bina da adeta yaratılmış. Bu binaların yapımında proje müellifinin yetki problemi de mevcut olup yetkisiz inşaat yapılmakta. Yaptığımız incelemede usulsüzlük ve arazi talanına dair işaretler bulduk. ‘Halide Edip Adıvar’ın yaşadığı binanın yeniden ihyasını yapıyoruz’ diyerek aslında olmayan binalar inşa edildiğini düşünüyoruz. İnşaatlar bir an önce durdurulmalı. Gerekli yerlere başvurduk, bekliyoruz. Durmazsa dava açacağız. Yetkililere soruyoruz: Tarihi koruda ne oluyor? Tüm belgeler bilgiler ortaya çıksın, kimse yangınadan mal kaçırmasın” diye konuştu.