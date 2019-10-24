Yandaş basına talimatlar: 'ÖSO değil SMO diyeceksiniz, şehit haberlerini büyütmeyeceksiniz'

Suriye'ye yönelik askeri harekat öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yandaş basın temsilcilerini toplayarak talimatlar verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye harekatının başlangıcında yandaş basın yöneticileri ile görüşerek sürece ilişkin “gazetecilik” talimatları ilettiği ortaya çıktı.

Listede, TSK ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirtilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşeni gruplar için, “ÖSO yerine Suriye Milli Ordusu yazılmasına dikkat edilmeli, bölgeden haber geçen/canlı yayın yapan muhabirler bu konuda uyarılmalı” talimatı yer aldı.

Medya yöneticilerine, “Bölgedeki muhabirler özellikle Suriye Milli Ordusu’na mensup kişilerle mülakatlarına dikkat etmeli (kontrol dışı söylemler, canlı yayın kazaları vs. gelişmeler olabiliyor)” uyarısında bulunuldu.

Talimatlarda “PKK’nin olası saldırıları, aşırıya kaçmadan, fazla büyütülmeden verilmeli, olası şehit haberlerine de bu minvalde yaklaşılmalı” denilmesi de dikkat çekti. Ayrıca, “Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların detaylarına dikkat edilmeli” talimatı verildi.

Bölgede yapılacak haberlere ilişkin de medya yöneticilerine, muhabirlerini uyarmaları için “Herhangi bir zafiyete sebep olacağından emin olunmayan şahıs ya da gruplarla kesinlikle canlı yayın yapılmamalıdır” talimatı verildi.