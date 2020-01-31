Yandaş basın ne yapacağını şaşırdı: Depremzedelere ev konforunda vagon...

Yandaş Sabah ve İHA, deprem nedeniyle TCDD vagonunda kalmak zorunda kalan yurttaşlar için hazırladığı haberde 'Depremde mağdur olan vatandaşlar, Elazığ tren garında, TCDD'ye ait ev konforunda vagonlarda yaşamlarını sürdürüyor' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aralık 2019'daki 4,9 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra "Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

O deprem oldu, AKP hiçbir önlem almadığı için 41 yurttaş yaşamını yitirdi.

Soylu "bedel ödemeden" her gün yeni açıklamalar yapmaya devam ederken, yandaşlar da vatandaşların deprem sonrası ne kadar "mutlu" olduğunu ve "konfor" içinde yaşadığına ilişkin haberler servis ediyor.

DHA muhabirinin evleri yıkılan ve çadırda kalan yurttaşlara "Mutlusunuz değil mi?" diye defalarca sormasının ardından şimdi de Sabah ve İHA ortaklığıyla "konfor" haberi yapıldı.

Evlerinin yıkılması nedeniyle TCDD vagonunda kalmak zorunda kalan yurttaşlar için hazırlanan haber, Sabah tarafından "Depremde mağdur olan vatandaşlar, Elazığ tren garında, TCDD'ye ait ev konforunda vagonlarda yaşamlarını sürdürüyor" şeklinde sunuldu: