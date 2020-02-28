Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada 3 tutuklama daha

Yalova Belediyesi'nde başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan 3 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yalova Belediyesi'nde başlatılan “zimmet” soruşturmasında gözaltına alınan Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklandı. Böylece tutuklanan sayısı 9 kişiye çıktı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri Bahar Taşkömür ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, polis ekiplerince Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında zimmet iddiası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 TUTUKLAMA DAHA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, “resmi belgede sahtecilik”, “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök'ü Çarşamba günü gözaltına aldı. Yalova Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk operasyonu sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile birlikte Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı da görevden uzaklaştırmıştı. Salman'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salman'ın yolsuzluğu ortaya çıkarıp savcılığa suç duyurusunda bulunan kişi olduğunu söylemişti.

