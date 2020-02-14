Yalova Belediye Başkanı yolsuzluk miktarını açıkladı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 'Arkadaşlarımın, benim talimatımla ortaya çıkardığı yolsuzluğun miktarı 1 milyon 428 bin liradır ve bu 41 seferdeki işlemde cereyan etmiştir' açıklamasında bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanan belediye personeli Reşat E'nin, belediyeyi 1 milyon 428 bin lira dolandırdığının tespit edildiğini söyledi.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Salman, "2014 yılından beri kamunun parasına sonuna kadar sahip çıktık, koruduk, kolladık. Harcarken 1 liranın dahi hesabını yaptık. Yalovalı hemşehrilerim bunu çok yakından biliyorlar. Medyada başka başka taraflara çekilmek istenen konuların doğru olmadığını da Yalovalılar bizi tanıdığından yakından biliyor. Fakat Yalova Belediyesi'nde görev yapan insanların zan altında bırakılması beni bu açıklamayı yapmaya zorunlu bırakmıştır" dedi.

Yapılan yolsuzluğun 22 milyon liralık bir rakam olmasının mümkün olmadığını dile getiren Salman, şöyle konuştu:

"2001 yılından beri Yalova Belediyesi'nde, Mali hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan ve harcama yetkilisi bir personelin Sayıştay'ın uzman denetçilerinin dahi tespit edemeyeceği bir profesyonellikle evrak üzerinde sahtecilik yaparak 2018 yılı nisan ayından 2020'nin 23 Ocak tarihine kadar bugüne kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin lira Yalova Belediyesi'ni dolandırmıştır. Yalova Belediyesi'nin parasını hiç etmiştir. Bu konunun siyasi malzeme yapılması, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal edilmesi son derece manidardır. Olayın bu tarafı da vardır, düşündürücü tarafı da vardır. Ama idari tarafı, duygusal tarafı benim için önce gelmektedir."

Yolsuzluğu tespit edenlerin yine mali işler müdürlüğü personeli olduğunu söyleyen Salman, bilginin kendisine verildiği anda hemen gerekli talimatları verdiğini dile getirdi.

İdari soruşturmanın belediye içerisinde başlatıldığını, ardından hemen suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Salman, şöyle devam etti: