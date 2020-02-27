Yalova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile yolsuzluktan tutuklu bulunan başkan yardımcısı Halit Güleç'i görevden uzaklaştırdı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Vefa Salman hakkında ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık Vefa Salman ile Halit Güleç'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.