Wikipedia’ya erişim yasağıyla ilgili kritik gün

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu Türkiye’de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı'nın bireysel başvurusunu 26 Aralık'ta görüşecek.
Wikimedia Vakfı erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuş, başvuruda Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.
AYM Birinci Bölümü, başvuruyu ele almış, ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, AYM İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevkine karar vermişti.
2017’DEN BERİ ERİŞİM ENGELİ VAR
Karar gereğince, AYM Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık’taki gündem toplantısında ele alacak. Siteye erişim, "Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalıştığı" ileri sürülen yazı ve yorumlar gerekçe gösterilerek 29 Nisan 2017’de engellenmişti.