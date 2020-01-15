Wikipedia'ya erişim engeli kararı mahkemece kaldırıldı

Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararını kaldırdı. BTK'nin Nisan 2017'den beri erişime engellenen siteye erişimi yeniden açması bekleniyor.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararı Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun siteye erişimin engellenmesini ihlal olarak değerlendiren kararı uyarınca hakimlik, erişimin engellenmesine ilişkin kararı tekrar ele aldı.

İnceleme sonucunda hakimlik, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kararı gereğince erişimin engellenmesi kararının kaldırılmasına ve siteye erişimin sağlanmasına karar verdi.

Hakimlik, kararın gereğinin yerine getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesini de kararlaştırdı.

BTK'nin hakimlik kararının eline ulaşmasının ardından Wikipedia'yı erişime açması bekleniyor.

Türkiye "Suriye iç savaşı" ve "deslet destekli terörizm" içeriklerinin kaldırılmasını istemiş, daha sonra 29 Nisan 2017'de sitenin tamamına erişimi engellemişti.

AYM Genel Kurulu, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararı verilen Wikipedia ile ilgili bireysel başvuruları incelemiş, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmişti.

