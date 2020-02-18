'Volkswagen Türkiye'de fabrika kurma kararını yine erteledi'

Reuters'ın haberine göre Alman otomotiv şirketi Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurup kurmayacağına ilişkin kararını bir kez daha erteledi.
Volkswagen en son Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle kararı ertelemişti.
Ajansa konuşan konuya yakın bir kaynak Türkiye'de fabrika kurulup kurulmamasına ilişkin kararla ilgili "Hâlâ zamanımız var ve yıl ortasına dek kesinlikle karar verebiliriz" dedi.
Şirket Aralık ayında yaptığı açıklamada kararı en erken Şubat ayında vereceğini duyurmuştu.