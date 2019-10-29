'Volkswagen Türkiye yerine başka bir ülkeyi gündeme aldı' iddiası

Volkswagen'in, Türkiye'de üretmeyi planladığı Passat modeli için Slovakya'yı gündeme aldığı iddia edildi.

Türkiye'ye kuracağı fabrikaya ilişkin resmi açıklamasını kısa süre önce erteleyen Volkswagen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Alman otomotiv basınından Automobilwoche'de yer alan bir haberde, Türkiye'de üretilmesi beklenen Passat için Volkswagen'in Slovakya'yı radarına aldığı öne sürüldü.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Türkiye'de üretilmesi beklenen modellerin başında gelen Passat'ın, hali hazırda VW Touareg, Audi Q7, Seat Mii ve Skoda Citigo'nun da üretildiği Bratislava fabrikasında üretilmesi gündeme alınmış durumda.

Haberde, Passat'ın üretimini Slovakya'ya kaydıracak VW'nin, Skoda Karoq'un üretimini ise Türkiye'de gerçekleştireceği kaydediliyor.

Automobilwoche'ye göre, VW Yönetim Kurulu'nun bu hafta içi toplanarak yeni kuracağı fabrikası için nihai kararını açıklaması bekleniyor.