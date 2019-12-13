Volkswagen, Türkiye kararını yine erteledi

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı sonrası Manisa’da kurmayı planladığı fabrikayla ilgili erteleme kararı alan Volkswagen, kararını en erken Şubat ayında açıklayacağı duyuruldu.

Alman otomotiv devi Volkswagen‘in (VW), Türkiye'de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını en erken Şubat ayında vereceği duyuruldu.

Şirketin Wolfsburg'daki merkezinden kaynaklara dayandırılan haberde, "fabrikayla ilgili nihai değerlendirmenin en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren gündeme geleceği" kaydedildi.

Otomobil dergisi "Automobilwoche" de daha önce verdiği haberde kararın Şubat ayı öncesinde beklenmediğini bildirmişti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Şirketin Skoda Superb ve Passat modellerini üretmeyi planladığı fabrika ile ilgili kararının bu yıl Ekim ayında açıklanması bekleniyordu. Ancak şirket, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlattığı harekat sonrası Alman siyaseti ve kamuoyunda yarattığı tartışmalar nedeniyle kararını ertelediğini açıklamıştı.

MANİSA YERİNE DOĞU AVRUPA

Sürecin sonunda fabrikanın Manisa'da kurulması yönünde bir karar çıkmaması durumunda şirketin tamamen yeni bir fabrika arayışına girmekten ziyade mevcut fabrikalarından birinde genişlemeye gitmeyi düşündüğü, bu durumda Doğu Avrupa ülkelerindeki tesislere yöneleceği belirtiliyor. Sektör gözlemcileri son olarak bu bağlamda Bratislava'nın gündemde olduğunu kaydediyor.